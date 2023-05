Candidati sindaco: entra Carboni, esce Ruggeri

Nuovo sondaggio sui candidati sindaci per le elezioni 2024: c’è chi entra e c’è chi esce. Rispetto all’indagine circolata alla fine di marzo, il nuovo sondaggio registra, tra i candidati sindaci, una new entry, quella di Edoardo Carboni (consigliere comunale di Noi Giovani) che si affianca agli assessori comunali Barbara Brunori (Noi Città), Etienn Lucarelli (Insieme è Meglio), Samuele Mascarin (In Comune) e Cristian Fanesi (vice sindaco), all’assessore regionale Stefano Aguzzi (Forza Italia), al consigliere regionale Luca Serfilippi ( Lega) e all’ex direttore generale del Comune Giuseppe De Leo. Scomparsi, invece, i nomi di Marta Ruggeri (consigliera regionale di M5S), Renato Claudio Minardi, Dimitri Tinti, Sara Cucchiarini per il Pd e Cora Fattori (Più Europa). Il sondaggio punta a comprendere il giudizio dei fanesi, con un punteggio da 1 a 10, sull’adeguatezza di ciascun candidato a ricoprire il ruolo di sindaco. Viene anche chiesto di esprimere una valutazione sulla qualità della vita a Fano negli ultimi quattro anni, se è migliorata, rimasta uguale o peggiorata, ed eventualmente in cosa è peggiorata. Una delle domande poste riguarda l’operato dell’attuale amministrazione fanese e del sindaco Massimo Seri e c’è anche un quesito sull’eventuale partecipazione alle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco.