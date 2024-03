Cantare in autobus?. Cade il divieto. Regolamento modificato

Ricordate il regolamento di Polizia urbana al vaglio del Consiglio comunale che avrebbe voluto vietare di cantare in autobus? "Ebbene ha vinto il buon senso – ha osservato il consigliere comunale Lorenzo Lugli (M5s), il primo ad indignarsi e a chiedere un ripensamento –. Il regolamento, ieri, è tornato in commissione. La comandante Muzzini ha accolto le mie osservazioni e promosso una modifica del divieto, per me assurdo in una città come quella di Rossini". Il nuovo testo ha abbandonato il divieto in autobus di “dare luogo ad esecuzioni canore e/ o musicali non autorizzate“ e ha sostituito il concetto con una migliore espressione. Per cui "è vietato in autobus, dare luogo ad esecuzioni canore e/ o musicali moleste. Lo trovo un tocco di gentilezza che nel linguaggio amministrativo non guasta e persuade al rispetto delle regole".