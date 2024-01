Cantiano continua a riprendersi: nuove prestazioni mediche in paese

"Con soddisfazione comunichiamo alla cittadinanza che a breve saranno attive una serie di prestazioni specialistiche come ulteriore risultato del percorso di continuo e costante sviluppo dei servizi alla cittadinanza che gravitano attorno alla nostra farmacia comunale".

Lo rivela attraverso una nota il sindaco di Cantiano Alessandro Piccini che entra nel dettaglio: "Nei locali adiacenti alla farmacia comunale, verranno offerti i seguenti servizi specialistici: ortopedia - medico chirurgia; biologa nutrizionista; psicologia; osteopata. I medici professionisti saranno presenti a rotazione e previo appuntamento con impegno iniziale nelle seguenti giornate: lunedì pomeriggio, mercoledì mattina e pomeriggio. Per ogni necessità operativa si faccia riferimento alla direttrice della farmacia dottoressa Laura Clementi. Una implementazione di prestazioni medico-sanitari in controtendenza in un territorio, quello delle aree interne, in continua perdita di servizi alla cittadinanza, che fa della farmacia comunale di Cantiano un presidio per l’assistenza socio-sanitaria territoriale. Si coglie l’occasione per ribadire l’importanza di questo presidio comunale, che sta ampliando la sua offerta di servizi alla cittadinanza, in numero e qualità, completando quel sofferto, difficile ma necessario percorso di ritorno della gestione della farmacia in mano al Comune di Cantiano".

E conclude la nota del primo cittadino: "Una delle più importanti tra le scelte ed i progetti di questi quasi dieci anni di mandato amministrativo, di cui andiamo orgogliosi. Un progetto di grande coraggio, che ha avuto passaggi umani faticosi, ma che ha perseguito, con successo, l’obiettivo di messa a reddito del patrimonio pubblico e un deciso miglioramento del livello di servizio alla cittadinanza".

am. pi.