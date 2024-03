Capanno agricolo in cenere. In azione due squadre di pompieri

E’ andato in fiamme ieri pomeriggio alle 17 un capanno in strada di Borgheria. Serviva per la custodia di attrezzi agricoli che il proprietario utilizzava per la coltivazione nel suo vicino orto. Viste le fiamme, qualcuno ha chiamato subito i soccorsi facendo arrivare sul posto due autobotti dei vigili del fuoco di Pesaro. I pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme molto in fretta ma il contenuto del capanno e la stessa costruzione è andata distrutta. I danni sono da quantificare. Resta da capire che cosa possa aver provocato l’incendio dell’annesso agricolo.

Questo si trova sul retro, ovviamente fuori dal perimetro recintato, dell’autogrill dell’Autostrada, dove ci sono altri capanni per gli orti coltivati dai pensionati. Non è chiaro se l’annesso disponesse di collegamento elettrico.