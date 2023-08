Capitale della cultura Alla scoperta di Pesaro Reclutati 11 influencer con 500mila follower

Non c’è nulla di meglio del passaparola. Una verità che tiene botta anche al tempo dei social dove il consiglio per un viaggio arriva da un influencer piuttosto che da un amico. Per sedurre visitatori e turisti verso Pesaro, capitale della cultura 2024, l’assessorato alla bellezza, guidato dal vicesindaco Daniele Vimini, ha cercato 11 alleati, professionisti nella comunicazione web, cioè 11 influencer, con un pubblico di tutto rispetto: complessivamente sono in contatto con mezzo milione di followers, cioè seguaci. Il rapporto tra l’influencer e il follower è di fiducia: tanto che molti, oltre a leggere e seguire la narrazione quotidiana tenuta dagli autori digitali, ne seguono le orme. Da qui un marketing territoriale tramite internet: gli 11 influencer saranno ospiti di Pesaro da domani a domenica per il blog tour “Alla scoperta della Capitale italiana della cultura“. L’esperienza sarà pubblicata e condivisa sui rispettivi profili social per dare eco all’accoglienza pesarese. Se saranno convincenti, qualcuno tra i loro followers, potrebbe decidere di raggiungere Pesaro di persona. E’ una sfida statistica che gioca sui grandi numeri e su alchimie sentimentali.

La “low cost travel &food influencer“ Rebecca ha consolidati, su Instagram, 60mila followers – all’incirca quanti sono gli abitanti di Fano – superata dalla “family blogger“ Vanessa Mazzetti che ne conta quasi 77mila, mentre Francesco&Cristina, editori del portale web “viaggiapiccoli.com“, ai 35mila followers di Instagram si aggiungono i 40mila followers di Facebook. Il loro successo nasce dalla esigenza nata in casa: genitori di due bambini, non hanno rinunciato a fare viaggi impegnativi, tanto da farne, come giornalisti e blogger, una vera professione. L’ultimo li vede girare il Giappone. Dell’essere globetrotter ne hanno fatto una condivisione continua: oltre a dettagli aggiornati sulla logistica, danno agende settimanali con eventi per bambini nelle varie regioni italiane fino a recensire esperienze su commissione. Ad aiutarli sono famiglie che vivono ovunque, dalla Lombardia alla Campania e chi ama viaggiare in camper. Tra gli 11 influencer ci sono diversi “family travel“, coppie specializzate nel testare e raccontare itinerari a misura di bambini. Come “L’italia a piccoli passi“ fondata da un gruppo di genitori tra cui Eleonora (Instagram) IG: @tripontheroad; come Eleonora “mamma e viaggiatrice” - IG: @eleonora.urbinati - www.eleonoraurbinati.it; come la travel family di Valeria Scordo e Giuseppe Camiolo IG: @our.amazing.travels.

E’ partita dalla vocazione per la fotografia e per lo storytelling, invece, la carriera da fotografi e influencer degli altri professionisti invitati a raccontare la capitale della cultura 2024: esteticamente accattivanti sono i percorsi di Jordan “travel x adventure x lifestyle” - IG: @jordanguglielmi e quello di Alessia “travel & photography creator” - IG: @alessyadegre. Pieni di curiosità e di vitalità sono i percorsi elaborati in coppia dai due toscani Elena e Jacopo “travel and lifestyle blogger” - IG: @roadmindtrip oppure dai due impiegati bergamaschi Chiara e Daniele “travel and food blogger” - IG: @littletravelsfrombg con seguaci anche su Tik Tok. Federica Miceli si definisce proprio “viaggiatrice, nomade digitale, travel blogger” - IG: @fede_miceli (56 K followers) -https:www.fedemiceli.it, entusiasta della dimensione professionale da lei realizzata tramite il web. Laureata in scienze per la comunicazione Internazionale e specializzata in Economia del Turismo alla Ca’ Foscari di Venezia, Miceli si è licenziata da un impiego perché il lavoro d’ufficio non era per lei e ha abbracciato la carriera di “coordinatrice di viaggio“. Anche Elena e Jacopo sono laureati: in psicologia clinica lei e in storia lui. "Questo blog nasce dopo riflessioni maturate in pandemia – dicono – essere costretti a rimanere in casa ci ha fatto capire chiaramente che i nostri piani per la vita possono subire brusche frenate indipendentemente da noi e che non è possibile aspettare un ipotetico futuro ideale per realizzare i propri sogni". Il loro, per ora, è scoprire il mondo.

Solidea Vitali Rosati