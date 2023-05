Capitale della Cultura Ma l’Arcidiocesi lo sa?

In previsione di Pesaro Capitale della cultura 2024 bisognerebbe fare qualcosa per mettere in rilievo i mosaici del duomo. L’ha detto qualche giorno fa un rappresentante di qualche categoria imprenditoriale cittadina. Da ultimo ma non certo per ultimo perché questa considerazione è una di quelle ripetute dal coro della tragedia greca classica, dove il coro è quello che sta lì accanto agli attori, assiste a quanto avviene in scena e ogni tanto commenta con detti "nei quali si riflette spesso la mentalità e la cultura dello spettatore medio".

Un po’ come noi pesaresi d’oggi che assistiamo al gran lavorio di preparazione per il fatidico 2024 e a un certo punto, proprio come il coro greco, ci vien fatto di esclamare: ma l’arcidiocesi di Pesaro è stata avvertita che l’anno prossimo saremo Capitale della cultura? E’ stato avviato con la curia qualche discorso su una ipotetica migliore anche se comunque sempre parziale fruizione dei mosaici del duomo? O di un programma che coinvolga una chiesa unica nel suo genere come quella del Nome di Dio (nella foto) e comunque del patrimonio della chiesa locale la cui storia fa parte della nostra storia? E, sempre a proposito di chiesa pesarese, altra domanda da coro greco: è stato pensato di chiedere alla Galleria Nazionale delle Marche di Urbino, dove è tornata dal lungo esilio durato dal 1811 prima a Brera e poi in Brianza, almeno il prestito temporaneo per il 2024 della tela del pittore pesarese Simone Cantarini che raffigura la Madonna con Santa Barbara e San Terenzio, nostro patrono che veste i colori civici, dipinto nel Seicento per la chiesa di San Cassiano e poi partito per il mondo? E, ultima domanda da coro greco, la chiesa pesarese pensa di fare qualcosa di autonomo per l’anno della cultura pesarese o già è tutta presa dalle robe di casa, l’Anno Santo 2025? Troppe domande? Tranquilli, la tragedia greca non la guarda nessuno, il coro parla a vuoto.

f.b.