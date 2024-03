Capolista Fabriano Cerreto corsara, i Portuali impattano, pari a Chiaravalle e Gabicce. Matelica top

biagio

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE: Minardi, Terranova, Guerri (30’ st Bocchini), Petoku, Ortolani, Cecchetti, Agostinelli, Carboni, Montagnoli (39’ st Coppari), Parasecoli (17’ st Canulli), Borocci. Panchina: Sartarelli, Brocani, Pacenti, Gamardella, Severini, Scheffer. All. Trillini.

VILLA SAN MARTINO: Azzolini, Fabbri, Bonci, Righi, Cecchini (36’ st Pasini), Montanari, Ugolini (10’ st Paoli), Ascani, Giannelli (1’ st Tartaglia L.), Tartaglia F., Marinelli (30’ st Pascucci). Panchina: Cocco, Zaccarelli, Bartolucci, Angelini, Balleroni. All. Pompei.

Arbitro: Ulisse di Macerata.

Reti: 4’ pt Agostinelli, 49’ st Paoli.

CHIARAVALLE

Una beffa per i rossoblu di Trillini raggiunti proprio all’ultimo secondo e in pieno recupero da Paoli che regala il punto al Villa San Martino. Un gol, quello ospite, realizzato al 4’ di recupero della ripresa, al 4’ del primo tempo invece viene realizzato la rete del vantaggio con Agostinelli. I cambi nel secondo tempo nella formazione ospite portano maggiore esperienza e proprio Paoli, entrato al 10’ della ripresa, riprende i padroni di casa che in precedenza avevano sfiorato il raddoppio con Montagnoli. Alla fine ci pensa Paoli a firmare l’1-1 definitivo.