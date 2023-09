‘Caraffa Sport Festival’ in rampa di lancio

È tutto pronto, a Marotta, per il ‘Caraffa Sport Festival’ in programma per domani, organizzato da Caraffa Sport Asd e New Balance col patrocinio del Comune di Mondolfo. Con partenza da Piazza dell’Unificazione, alle 18,30 (apertura del villaggio alle 15) sarà possibile scegliere tra la camminata di 5 km o la corsa non competitiva di 10, provando così l’esperienza di fare attività in riva al mare. Inoltre, novità di quest’anno, ci sarà anche la ‘camminata a 6 zampe’: un percorso di 4 km da affrontare in compagnia degli amici animali. Info sul sito caraffasportevents.it.