Carica Smartsystem Fano: "Dobbiamo dare il massimo"

A suonar la carica in casa Smartsystem Fano, serie A3, ci pensa il coach Vincenzo Mastrangelo. A pochi giorni dalla sfida contro Modica (martedi 2 aprile alle ore 20 in terra siciliana), i virtussini si stanno preparando al meglio allenandosi tutti i giorni (Pasqua compresa) e tenendo alta la concentrazione. Primo turno insidioso per Fano (non c’è eventuale gara 3, ma solo partita di andata e ritorno con golden set) che affronta un Avimecc qualificato ai play off con il settimo posto finale: "Loro non hanno nulla da perdere – afferma il coach pugliese –, giocheranno le loro chance in casa e proveranno il colpaccio. Noi dobbiamo dimostrare sul campo di essere la c.d. corazzata, le parole contano poco". Dall’arrivo di Mastrangelo è stata evidente a tutti la crescita della squadra, non solo dal punto di vista tecnico-tattico ma anche da quello mentale. Da Lagonegro in poi (perso 1-3, pur giocando bene) è stata una crescita continua, con la sola sconfitta contro Palmi in Coppa Italia ma affermazioni convincenti contro compagini blasonate come Macerata, Modica, la stessa Palmi in campionato, Mantova in Coppa e San Giustino in campionato: "I numeri del girone di ritorno sono dalla nostra parte – afferma Mastrangelo –, siamo cresciuti a muro ed in battuta, la squadra tiene il campo reagendo anche a situazioni avverse, insomma ci sono tutti i presupposti per fare bene".

b.t.