Caritas: "La povertà aumenta, la gente non ha un tetto. Aiutiamo 860 famiglie"

Ospitalità per chi non ha una casa, pasti per la mensa, farmaci per il Centro d’Ascolto per la Salute, sostegno per i minori presenti sul territorio: questi sono i progetti sui quali la Caritas di Pesaro vuole volgere lo sguardo nella campagna di Avvento 2023. Questi quattro punti sono il risultato delle esperienze ricavate dai volontari attraverso un dialogo aperto con le persone, con tutti coloro che hanno avuto il coraggio di chiedere aiuto: "La nostra missione è continuare a portare avanti le nostre buone azioni quotidiane – spiega Emilio Pietrelli, direttore Caritas Pesaro –. La campagna di Avvento 2023 è un momento dove si può crescere assieme, diventare a tutti gli effetti parte di una comunità, dove la gente si aiuta l’una con l’altra e dove trova casa l’amore verso il prossimo. Ed è proprio con questo spirito di familiarità e di rispetto che abbiamo voluto presentare i nostri punti su cui vogliamo maggiormente operare".

Come esposto nell’ultimo report dell’Osservatorio delle povertà e risorse, infatti, si è potuto notare come casa, mensa, salute e minori siano i quattro bisogni principali del territorio sui quali concentrarsi maggiormente: "Nel 2022, la percentuale degli interventi per l’emergenza abitativa è stata del 32% - spiega Claudia Moschini, responsabile dell’Osservatorio –. Questo vuol dire che di tutte le risorse che avevamo, un terzo è servito per poter concedere un letto ed un tetto alle persone in difficoltà. Siamo riusciti, infatti, ad aumentare i posti letto di un buon 46%, riuscendo ad ospitare, nell’intero anno scorso, 35 persone. Sostenendo questo progetto, si potranno tenere al caldo molti bisognosi in vista del nuovo anno".

Il secondo punto, invece, richiede il sostegno della popolazione per l’aiuto con i pasti della mensa: nel 2022, infatti, sono stati donati 18.120 pasti, numero dovuto all’apertura della mensa 6 giorni su 7, a cui si aggiungono anche le festività, per un totale di circa 5060 pasti al giorno. Questi dati non si limitano solo alle persone di passaggio ma anche persone che vivono nel territorio, stanziali, e che corrispondono ad oltre il 50% del totale. Per quel che riguarda il terzo progetto, sono stati 865 gli interventi del Centro di Ascolto per la Salute, il quale sostiene tutte le spese sanitare per chi non ha il reddito sufficiente per curarsi o fare prevenzione. Dal 2019, il numero dei richiedenti è aumentato del 70%. "L’ultimo progetto è quello che serve per dare un futuro ai più piccoli – conclude Claudia Moschini –. Le persone raggiunte dalla Caritas sono circa 3.800, di cui circa 770 persone singole e 860 nuclei familiari. Purtroppo, di queste cifre, un terzo sono minori. Sostenendo questo progetto, si potrà dare una mano a tutti questi minori comprando loro libri scolastici, aiutandoli a prendere parte ad associazioni sportive e alla salute". Inoltre, per chi volesse dare una mano durante le festività, si può chiamare il numero 072164613: come dice lo slogan, infatti, "Caritas è chi caritas fa". Per donare: IT07P0538713310000042084036 Bper Banca e IT19P0882613300000000062539 per Bcc Pesaro.

Alessio Zaffini