Carlo Simoni e l’anima di Fano Storie d’amore e di mare

Parole e canto corale per raccontare le pulsioni di un borgo marinaro d’inizio Novecento, attraverso il cuore delle donne che sul molo attendevano i loro mariti, fratelli, padri e figli. E’ questo “Storie d’amore e di mare“, opera teatrale e musicale che verrà narrata oggi sul calar del sole (alle ore 19,15) sul Lungomare Mediterraneo del Porto di Fano. In scena 11 quadri significativi del romanzo marinaresco “Maria risorta“ di Giulio Grimaldi, in un continuo dialogo tra la recitazione e il canto.

L’evento, realizzato in occasione della 64ª Festa del Mare, nell’anno del 50° Incontro Internazionale Polifonico “Città di Fano“ e nei 150 anni dalla nascita dello scrittore fanese, vuole essere l’omaggio al lavoro, alle passioni, alla fatica, alle sciagure dei “portolotti“. Ad essere raccontata sarà quella coralità marinara che viveva tra sofferenze e paure, tra superstizioni e pettegolezzi, ma che era intrisa anche di tanta solidarietà. "Grimaldi queste cose le ha ampiamente documentate nella “Maria Risorta“ – spiega il presidente del Coro, Giuseppe Franchini, a cui si deve la riduzione assieme a Carlo Simoni –, con i suoi personaggi che verranno narrati dall’attore Carlo Simoni insieme al Malatestiano".

"Questa storia di vita dei pescatori fanesi – racconta Carlo Simoni – Grimaldi l’ha scritta pensando proprio al loro spaccato di vita, di pregiudizi, di modi di essere, sempre a contatto con la natura. Con un mare non facile sempre protagonista, a volte in tempesta, con le donne inquiete per il timore che le barche non tornassero. Qui domina una storia d’amore. Un ragazzo, pescatore, ama d’istinto una bella ragazza, ma di mezzo si mette sua madre perché la giovane era la figlia dell’amante del padre. Subentra poi la “ragazza per bene“ che arriva all’altare con il ragazzo e da questo punto tutto si complica, perché i due giovani che si amavano poi si incontrano. C’è dietro un grande intrigo amoroso che ci cattura e fa sognare".

In questo percorso narrativo e musicale si esibiranno anche i Maestri Morena Morico al flauto e Daniele Rossi alla Fisarmonica, nonché il Coro Gaudium Vocis e la Banda “Città di Fano“. La direzione del Coro sarà affidata al M° Francesco Santini. In caso di maltempo lo spettacolo verrà rinviato a venerdì 4 agosto.

Ingresso libero.

ti. pe.