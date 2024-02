Case popolari. Nuovo bando

Il Comune di Colli al Metauro ha pubblicato l’avviso per la formazione della nuova graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in sostituzione di quella scaduta nei mesi scorsi. Le domande devono essere presentate all’ufficio protocollo entro il 4 aprile - con proroga di 15 giorni per i cittadini italiani residenti all’estero - a mano, tramite raccomandata, via Pec o attraverso la posta elettronica ‘normale’. Tra i requisiti c’è quello di un reddito familiare Isee 2024 non superiore a 13.699 euro, aumentato del 20%, vale a dire fino a 16.439 euro, per le famiglie costitute da una sola persona. Fra gli ulteriori requisiti figura quello di essere cittadini italiani o di un paese appartenente all’Unione Europea, ovvero cittadini di paesi che non aderiscono all’UE titolari di permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo o possessori di permesso di soggiorno di durata biennale.