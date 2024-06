Categoria ‘Ragazzi’:. Vis Sauro tricolore

Successo nella prima manifestazione agonistica outdoor alla quale hanno partecipato gli atleti della Vis Sauro Nuoto Team. Grazie alle buone prove dei propri nuotatori il sodalizio del presidente Luisa Patrignani ha conquistato il primo posto nella classifica regionale nel Campionato italiano a squadre per la categoria Ragazzi. "Tutti gli atleti scesi in acqua – racconta Marco Forni, responsabile tecnico del club – hanno dimostrato che con l’impegno, la dedizione, lo spirito di sacrificio e la determinazione possono essere costruiti risultati di prestigio, come la conquista di questa vittoria nella classifica finale a squadre, imprevedibile, ma auspicabile". Buoni i riscontri crono siglati da Giacomo Aureli e Vittoria Palmucci nel dorso a pochi centesimi dal limite per la partecipazione ai Campionati Italiani di categoria di agosto. A questi vanno ad aggiungersi le performance ottenute da Francesco Falasconi, Elisa Mosciatti, Letizia Chiappa, Cesare Venturini, Giulia Aceti, Nicoletta Del Prete, Alice Pagnini, Lorenzo Silvi e Lorenzo Palmucci.

In evidenza anche i quartetti delle staffette femminili e maschili, 4x100, in cui hanno brillato le prove di Vittoria Poli autrice di una pregevole prima frazione, seguita dalla combattiva gemella Ludovica e chiusa dalla debuttante Giulia Mori. Considerevole l’apporto dato nelle staffette maschili dalle matricole Gianmarco Mulazzani e Matteo Cerini. Soddisfazione per il coach Flavio Caliendi che commenta così: "Abbiamo dato spazio ai nostri nuotatori più giovani. Questa scelta è stata ampiamente ripagata dai ragazzi con prestazioni di eccellente valore tecnico". Il presidente della Vis Sauro Nuoto Team Luisa Patrignani e tutta la società esprimo il loro gradimento per questo importante risultato conseguito. Determinante è stato l’aiuto degli sponsor che hanno contribuito al raggiungimento di questi successi.

b.t.