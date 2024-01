Causa maltempo gli eventi si spostano al chiuso

Gli eventi organizzati dal Comune di Urbino per l’Epifania si spostano al chiuso a causa del maltempo previsto per sabato, con il recupero dell’iniziativa in programma il 28 dicembre e annullata per lutto. Resta confermata la "Camminata guidata della Befana", organizzata dal gruppo sportivo Avis Aido e aperta a tutta la cittadinanza, con partenza alle 10 da piazza della Repubblica. Dice l’assessore Elisabetta Foschi: "Le iniziative di piazza della Repubblica saranno al Collegio Raffaello, alle 18: una tombola con partecipazione gratuita, dedicata soprattutto ai bambini".

