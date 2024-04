C’è ancora molto da decidere. Tavernelle e Muraglia in vetta

Nel girone A il Tavernelle di mister Latini sabato si accontentato gioco forza del pareggio con il Carpegna (riagguantato nel finale) e continua a guidare la graduatoria con 3 punti di vantaggio dall’Apecchio vincitore del match con il Casinina. In terza piazza (a meno 7 dalla capolista) il duo Cà Gallo- Vis Canavaccio. Riguardo i quartieri bassi con lo Schieti matematicamente retrocesso da tempo, occupano, loro malgrado, un posto nei playout la Santangiolese e il Santa Cecilia Urbania.

I numeri del girone A. 45 i punti di differenza tra la vetta e la coda. L’unica squadra a non aver ancora gioito per una vittoria è lo Schieti. Del Tavernelle l’attacco più prolifico (48 gol), dello Schieti quello più asfittico (12).

I bomber del girone A. 14 gol: Luca Alpino (Carpegna). 13 reti: Matteo Dionisi (Tavernelle) e Soren Azalian (Tavoleto). 12 reti: Lorenzo Elezaj (V.Tavoleto) e Luca Turchi (A. Sassocorvaro). 11 reti: Alessandro Sebastianelli (Frontonese) e Diego Sanchini (Ca Gallo). 10 reti: Simone Pagliari (Tavernelle). 9 reti:Walid Chaqroun (Santa Cecilia), Gionata Morelli (Piandirose) e Vittorio Lucarini (A.Luceoli Cantiano). 8 reti: Politi Mirco (O.Macerata Feltria), Umberto Federici (Casinina), Simone Monaldi (Piandimeleto), Valient Balla (Atletico Luceoli Cantiano), Ismaele Gentili (Piandimeleto), Azin Sorout (Vis Canavaccio), Roberto Orrù (Ca Gallo), Niang (Ca Gallo) e Daniele Conti (Frontonese) 7 Reti: Giacomo Biagiotti (Vis Canavaccio), Mario Romano (Tavoleto), Luca Fraternali (V.Apecchio) e Sebastian Volosincu Bogdan (Frontonese).

Nel girone B di Seconda categoria il Muraglia aumenta il vantaggio sulle seconde (a 8 punti ci sono il Csi Delfino Fano e il Cuccurano) e mette una seria ipoteca sulla vittoria del girone e il ritorno in Prima categoria. In fondo all’ultimo posto c’è il Real Metauro. In zona playout il Real Mombaroccio e il Gradara Calcio.

I numeri. Sei le vittorie dell’ultimo turno (quattro quelle esterne). Del Muraglia l’attacco più prolifico (54) e la difesa meno perforata (22), del Real Metauro l’attacco più asfittico (18) e la difesa che ha subito più reti (50).

I bomber del girone B. 18 reti: Federico Tombari (Pontesasso). 16 reti: Matteo Barbaresi (Della Rovere). 15 reti: Lucas Javer Cabello (Muraglia). 13 reti: Alessio Scavolini (Muraglia). 12 reti: Dylan Andretta (Villa Ceccolini), 10 reti: Luca Ambrogiani (R.Urbinelli), Andrea Bocci (R.Urbinelli) e Giuseppe Di Guido (Muraglia). 9 reti: Andrea Manna (Isola di Fano), Seye Giovanni Dyop Pape (Isola di Fano), Matteo Galdenzi (Csi Delfino Fano), Giacomo Federici (Gradara) e Mattia Campanelli (Arzilla).8 reti: Matteo Agostini (Csi Delfino Fano), Simone Giacomucci (Villa Ceccolini) e Cristian Ciacci (Csi Delfino Fano). 7 reti: Michele Bozzetto (Arzilla), Alessandro Silvi (Fortuna Fano), Dino Olari (Hellas Pesaro), Giacomo Campanelli (Monte Porzio).

Nella foto: Viridissima Apecchio

Amedeo Pisciolini