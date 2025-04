C’è "Eden Rock". Via ai motoraduni del Museo Benelli

Parte ufficialmente domani la stagione dei motoraduni 2025 organizzati da Registro Storico Benelli e Moto Club Benelli di Pesaro. Un ricco programma di appuntamenti che si terranno da aprile a dicembre e che porteranno in città migliaia di appassionati delle due e delle quattro ruote.

Domani, con partenza alle 9 dal Museo Officine Benelli, si terrà il motoraduno "Eden Rock" dedicato agli amanti delle mitiche motociclette degli anni ‘60, ‘70 e ’80. Il raduno, che quest’anno si svolgerà lungo un percorso ad anello di circa 220km, poterà tutti i partecipanti ad affrontare il mitico Giro dei Due Passi, attraversando Bocca Trabaria e Bocca Serriola.

Durante il giro in moto, il tour farà tappa a Montefelcino, affascinante borgo dell’entroterra pesarese, dove si terranno anche i festeggiamenti dell’ASI Motoday 2025, manifestazione itinerante organizzata dall’Automotoclub Storico Italiano che ogni anno coinvolge tutti i club italiani dedicati alle moto storiche.

Dopo la sosta a pranzo, il gruppo ripartirà alla volta di Pesaro, raggiungendo il Museo Benelli. Ma gli appuntamenti della giornata di domani organizzati da Registro Storico e Moto Club Benelli non finiscono qui: alle ore 17,30, sempre nella sede del Museo, dal rombo delle motociclette che hanno incantato intere generazioni, come la Benelli 750 Sei, la Moto Guzzi Le Mans e la Honda 500 Four, si cambierà musica con il concerto dei "Track".

Il gruppo musicale salirà sul palco del Museo per esibirsi in alcuni dei più grandi successi degli anni ‘80. Ingresso libero, fino ad esaurimento posti. Info: www.officinebenelli.it.