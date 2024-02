C’è K Sport Montecchio Gallo-Urbino: il derby vale tantissimo

In Eccellenza nel menu dell’ottava giornata del girone di ritorno c’è un piatto forte: il derby tra il Montecchio Gallo e l’Urbino, gara molto importante per la classifica di entrambe (1 punto di differenza tra le due). La terza pesarese del raggruppamento, l’Urbania, andrà invece ad incontrare in trasferta l’Atletico Azzurra Colli. Dopo aver consumato i tre quarti del cammino non è un eufemismo dire che i punti in palio valgono doppio.

K Sport Montecchio Gallo-Urbino. "Penso che sarà una bella partita – osserva l’allenatore della K Sport Simone Lilli – Emozionante ed aperta a qualsiasi risultato davanti ad un numeroso pubblico, del resto è pur sempre un derby. Affronteremo una squadra in salute, che viene da due vittorie consecutive e che vorrà scavalcarci in classifica. Noi vogliamo ripartire bene dopo la sconfitta di Macerata. Ci stiamo preparando al meglio e faremo il possibile per prenderci i tre punti". Dalla parte dell’Urbino il commento è del dg Ivan Santi: "Una partita molto importante per entrambe le formazioni. Ovviamente è un derby quindi partita molto sentita da giocatori e tifosi. Inoltre ai fini della classifica potrebbe essere un trampolino di lancio per chi si aggiudicherà la contesa. Dal canto nostro ritrovarsi oggi ad un solo punto dalla corazzata K-Sport Montecchio Gallo per noi è motivo di orgoglio, vuol dire che stiamo facendo un ottimo campionato. Però sappiamo della forza della K-Sport, squadra costruita per vincere con ottimi giocatori e un grande allenatore. Dovremo fare una partita perfetta tatticamente e soprattutto in fase difensiva, l’assenza di capitan Dalla Bona per squalifica è per noi una grossa mancanza ma sono sicuro che i ragazzi che scenderanno in campo giocheranno anche per lui e per portare a casa il massimo da questa partita. Speriamo possa essere una bella giornata di sport con tanti tifosi di Urbino che scenderanno a Montecchio per incitare i nostri ragazzi. In questa fase del torneo ogni particolare è importante per continuare a sognare in grande". Si gioca alle ore 15 allo ‘Spadoni’ di Montecchio. Arbitro Marco Colazzo (Casarano).

Atletico Azzurra Colli-Urbania ci viene presentata dal mister durantino Mirco Omiccioli: " La partita di oggi sarà difficile e insidiosa, faremo un grandissimo errore pensare che sia facile perché è una squadra forte e attrezzata per fare un campionato diverso, perciò dovremo fare una gara perfetta". Il patron dell’Urbania Jacopo Sansuini aggiunge: "Trasferta difficile, e la più lunga a livello anche di distanza. Affrontiamo gli ultimi in classifica e molte volte sono proprio queste le sfide da approcciare in modo prudente. Loro sono all’ultima spiaggia e vorranno dare una sterzata. In casa hanno già battuto una corazzata come la Maceratese, quindi sono capaci di fare risultati importanti. Io mi aspetto un’Urbania con l’atteggiamento giusto e con la fame giusta per riportare a casa punti importanti per aumentare consapevolezza e bottino in classifica". Si scende in campo alle ore 15, dirige l’incontro Francesco Tasso (Macerata).

Le altre. Castelfidardo- Jesi (ore 15), arbitro Alessandro Animento (Macerata). Montegranaro –Maceratese (ore 14,15), arbitro Daniele Dell’Oro (Sondrio). Montefano- Chiesanuova (ore 15), arbitro Luca Pasqualini (Macerata). Montegiorgio- Civitanovese (ore 15,15), arbitro Riccardo Latuga (Pesaro). Sangiustese- Osimana (ore 15), arbitro Matteo Pigliacampo (Pesaro). Tolentino- Monturano (ore 15), arbitro Riccardo Negusanti (Pesaro). Amedeo Pisciolini