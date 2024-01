"Cecchini non ha mai fatto richieste"

La Galleria Nazionale delle Marche replica al segretario di Confcommercio e Confturismo Urbino, Egidio Ceccini, che su queste colonne aveva lamentato una mancanza di strategia per la mostra su Barocci. "Dispiace constatare che alla Direzione della Galleria Nazionale delle Marche non sia mai pervenuta alcuna richiesta di dettagli riguardanti la mostra “Federico Barocci. Urbino, 1535-1612“, la cui inaugurazione è prevista da tempo, cioè il 20 giugno (nelle more di condivisione dei superiori organi ministeriali), notizia comunicata ai media sin dalla fine dello scorso mese di agosto attraverso i canali ufficiali sia del museo, sia della Direzione regionale dei musei delle Marche. Se la specifica richiesta di informazioni più dettagliate sulla mostra fosse pervenuta alla Direzione sarebbe stata evasa nel giro di poche ore, come di consueto. Orgogliosi che la provincia di Pesaro Urbino per tutto il 2024 sarà sotto i riflettori dei media per le tante iniziative che verranno intraprese quale Capitale della cultura italiana, preannunciamo che il museo sta per varare una versione completamente rinnovata del sito web istituzionale dove saranno rintracciabili molte notizie relative alle attività del museo di Palazzo Ducale, compresa quella espositiva; e comunque ci preme ricordare che, nonostante la condivisione degli obiettivi finali, le strategie di comunicazione dei musei statali erano e restano diverse da quelle delle imprese commerciali".