Celebrazioni pasquali, dove andare da oggi a lunedì. Domenica messa in Duomo con l’arcivescovo

In questi giorni di festa sono numerose le celebrazioni religiose che animeranno anche Urbino, con la principale funzione di domenica presieduta dall’arcivescovo Sandro Salvucci. Si inizia oggi con la messa serale della veglia pasquale: alle ore 21 le messe saranno in Cattedrale, al santuario di Ca’ Staccolo e nel monastero delle Agostiniane. Alle ore 22,30 invece a San Bernardino. Non sono previste altre celebrazioni in città. Domani, giorno di Pasqua in cui si ricorda la resurrezione di Gesù, le celebrazioni mattutine rispecchiano i normali orari domenicali delle varie chiese. In cattedrale la funzione principale sarà quella delle ore 10, presieduta da monsignor Salvucci (foto). Al mattino, messe anche a San Francesco alle 9 e alle 11,15. Unica messa serale alle ore 18,30 in duomo. Lunedì dell’angelo leggermente diverso: a San Francesco ore 8,30, 11,15 e 18,45; all’Annunziata ore 9 e ore 18; a San Bernardino ore 9,30 e ore 11,15; in cattedrale ore 10 e ore 18,30. In questi giorni di festa, era antica usanza urbinate recarsi in visita all’oratorio del Crocifisso della Grotta, sotto il duomo, compiendo il “giro del perdono“, tradizione scomparsa con la soppressione dell’antica confraternita che ne animava la pratica.