Cencetti, perplessità sulla progettazione della viabilità

In seguito ai recenti annunci dei fondi per le infrastrutture destinati alle Marche con l’Accordo di Coesione, torna ad alzare la voce l’assessore Enrico Cencetti del Comune di Frontone. Cencetti insiste nel dare una visione diversa da quella della Regione Marche.

"Il Tratto Pergola-Fossombrone, non è parte della Pedemontana – afferma l’assessore –. Non lo è mai stato. La maggior parte delle risorse non vanno alla Pedemontana, ma a finanziare uno studio di fattibilità per la Pergola Fossombrone. Poco altro basterà (forse) per collegare le due rotonde di Cagli che serviranno ben poco se non collegate a Sassoferrato".

Secondo l’assessore il tracciato "originale Sassoferrato-Serra-Frontone-Cagli è il percorso condiviso da oltre sessanta anni, frutto di lavori di amministrazioni e uffici dei veri comuni in territorio montano". Dunque si starebbe "perdendo tempo" e su questo tema "sono state presentate interrogazioni in Regione da vari consiglieri ed organizzato un incontro a Cagli, alla presenza di tutti i sindaci, da Sassoferrato a Cagli, i presidenti delle Unioni montane del Catria-Nerone e Esino-Frasassi, amministratori anche da Matelica, Castelraimondo e Fabriano. Tutti concordi a chiedere il Finanziamento del tracciato originale prima di qualsiasi integrazione o modifica. Assolutamente non siamo contrari al miglioramento della viabilità, soprattutto delle zone interne, Ma tutto ciò non deve avvenire a sostituzione e discapito di un progetto condiviso da decenni, quando basterebbe presentarlo per iniziare i lavori".

Mario Carnali