Cento candeline per Iolanda. Brandinelli

Sono cento le candeline sulla torta per Iolanda Brandinelli. La signora vadese ha tagliato il traguardo di un secolo di vita, festeggiata ieri da parenti e amici ma anche dall’amministrazione comunale e dal parroco. Iolanda Brandinelli è nata proprio il 13 aprile 1924 a Sant’Angelo in Vado da una famiglia di agricoltori e ha vissuto prima nel podere del "Tegolaio" per poi spostarsi in località Palazzi, sempre nelle campagne vadesi. Cresciuta aiutando la famiglia nei campi ha poi lavorato prima in una fabbrica che produceva scarpe per poi spostarsi nel settore del tessile, dove ha lavorato per 25 anni per l’azienda Incom di Urbania.

Sposata con Armando Bravi e madre di Graziella, negli ultimi anni Iolanda ha vissuto con la figlia nella sua casa di Sant’Angelo in Vado. Ora, con il passare degli anni e con qualche acciacco di salute, è costretta sulla sedia a rotelle ma è ancora lucida di mente e mette in fila tanti ricordi del tempo passato. Se le si chiede quale può essere il segreto di arrivare a cento anni, la signora Iolanda ha la risposta pronta: "Da contadina, ma anche quando lavoravo in fabbrica, ho sempre mangiato carne e verdure nostrane, coltivate o allevate nel mio orto o sotto casa. Ancora oggi tutte le volte che posso mangio prodotti genuini e cose buone, anche se il medico dice di non esagerare".

Andrea Angelini