Centro sempre più invalicabile. Arrivano altre otto videocamere

Otto nuove videocamere ad alta risoluzione e largo raggio, in grado di leggere le targhe, saranno impiantate in centro storico. Gli otto nuovi varchi verranno messi a partire dal 10 gennaio e registreranno i movimenti in via Curiel, in piazzale Lazzarini; a Piazza Albani; in via Arco della Ginevra; in via Massimi; in via Mammolabella; in via Branca e via Rossini. "Con il posizionamento delle nuove otto videocamere – conferma l’assessore Enzo Belloni – completiamo la videosorveglianza degli accessi al centro. In totale il circuito conterà 16 varchi. E’ una operazione importante per evitare parcheggi selvaggi e per aumentare il livello di sicurezza. Il monitoraggio quotidiano terrà conto di chi entra e chi esce dal cuore della città andando a colpire prassi scorrette e irregolarità".

L’investimento da 200mila euro verrà messo a terra da Aspes e sarà gestito da Pesaro Parcheggi in collaborazione con il comando di polizia locale. "Via Rossini e via Branca, ricordo a quanti fanno finta di non saperlo – osserva sarcastico l’assessore – sono Apu, cioè aree pedonali urbane. Questo vuol dire che tutti i giorni, dopo le ore 10 sono rigorosamente aree accessibili a piedi. Il via vai, a tutte le ore, di automobili e furgoncini, quindi non sarà più tollerato". Sfuggire alle videocamere di ultima generazione, sarà quasi impossibile. "E non ci saranno scuse perché rispettare la segnaletica e le regole serve a garantire la vivibilità del centro storico. Per esempio – continua l’assessore – non sarà più possibile, senza autorizzazioni particolari, l’accesso nel piazzale della scuola Gaudiano o parcheggiare negli stalli a disposizione dei residenti. Per gli operatori che rispetteranno i varchi non ci saranno inconvenienti. Pesaro Parcheggi ha pronta un’applicazione con cui quanti per lavoro, dovranno attraversare automuniti il centro storico, potranno ottenere l’autorizzazione e pagare il dovuto senza dover andare al Comando".

Solidea Vitali Rosati