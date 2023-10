Centrodestra, De Leo chiede un incontro ma Aguzzi con Fi si smarca e non andrà

Sull’incontro con il candidato sindaco Giuseppe De Leo (foto, dell’area civica), il centrodestra (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Udc) entra in fibrillazione: l’appuntamento fissato per oggi alle 17 potrebbe essere rinviato di alcuni giorni. Inizialmente i segretari e i coordinatori avrebbero dato l’ok, compresa Forza Italia, per il confronto programmatico con il candidato sindaco espressione del civismo. Incontro che si sarebbe dovuto svolgere nell’ufficio del coordinatore di FI Enzo Di Tommaso dove solitamente si riunisce il centrodestra fanese. Poi il dietro front di Forza Italia, su sollecitazione di Stefano Aguzzi (FI), anche lui possibile candidato del centrodestra. "Stiamo valutando l’idea – commentava nel tardo pomeriggio di ieri la coordinatrice di Fratelli d’Italia Loretta Manocchi – di rinviarlo di qualche giorno per non creare tensioni nella coalizione". "C’è la volontà da parte di tutti – assicura Di Tommaso – di posticipare l’incontro in attesa di conoscere gli sviluppi della crisi regionale". Diversa la posizione di Udc: "Siamo disponibili –afferma Stefano Pollegioni – ad incontrare De Leo solo per un dialogo".

Più determinata la Lega che non vuole farsi dettare tempi e condizioni da Forza Italia e da Stefano Aguzzi, tanto che il segretario Alessandro Brandoni afferma: "Come deciso dalle segreterie locali il confronto programmatico va fatto, anzi a questo punto è doveroso e non rinviabile". L’incontro era stato chiesto dallo stesso De Leo, che ha annunciato la sua candidatura già dal mese di settembre, con l’obiettivo di aprire un confronto su alcuni tempi fondamentali al centro del dibattito cittadino (strada di Gimarra, sanità, Prg, futuro di Fano). Mentre il centrodestra decide se incontrare o meno De Leo, sul fronte opposto c’è stato il primo incontro promosso da Anpi con le forze progressiste per "contrastare la deriva reazionaria".

Assenti le liste civiche del sindaco Seri e In Comune e il suo candidato sindaco Samuele Mascarin, che punta alle primarie per selezionare chi dovrà prendere il posto di Seri e confrontarsi con il candidato scelto dal centrodestra.

an. mar.