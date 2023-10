C’erano una volta i Malatesta. Libri, arti e incontri sulla storia

Un bello spettacolo, visto da pochissime persone. C’erano infatti una settantina di figuranti e solo una ventina di spettatori per la giornata inaugurale del capitolo invernale di "I Malatesta a Fano" che in questo weekend torna a parlare del Medioevo fanese. "Siete stati penalizzati dall’infrasettimanale" ha sottolineato l’assessore al Turismo ed Eventi Etienn Lucarelli, salendo sul palco allestito nell’ex Chiesa di San Francesco dove poco prima era stato proiettato il documentario sulla riesumazione di Pandolfo III Malatesta, nel 596esimo anniversario della sua morte. A vederlo c’erano appena 7 persone, sedute nella distesa di seggiole riempite poi dai figuranti della Pandolfaccia arrivati dopo aver sfilato dalla Rocca alle Tombe malatestiane, con le fiaccole ardenti e il rombo dei tamburi, tra le vetrine spente di un centro storico deserto, di mercoledì alle 21. Un vero peccato per i tanti giovani che da anni si impegnano per tramandare la storia medievale della città, con l’aiuto della professoressa e ricercatrice storica Anna Falcioni e il contributo della Confcommercio di Fano. Si è aperta così la sessione autunnale dell’atteso evento dei Malatesta a Fano, che prosegue questo pomeriggio alle 18:30 a San Francesco con la presentazione del libro "Io sono Aura. Storie di banchetti alla mia corte", con Silvia Bartolini e Patrizia Domeniconi che dialogheranno con l’autrice Nicoletta Tagliabracci e la ceramista Laura Lippera. Sempre nella stessa cornice, domani si presenta l’opera di Maria Cristina Maselli, "Sigismondo e Isotta. Una storia d’amore, in anteprima nazionale" mentre domenica dalle 15 alle 18:30 La Pandolfaccia riproporrà alcune delle varie arti medievali in piazza XX Settembre per poi spostarsi al San Francesco per un confronto sul volume "Piero della Francesca. Sorella prospettiva. Inizio di Piero" di Pasquale D’Alessio. L’incontro sarà moderato da Ilaria Triggiani, con l’intermezzo musicale a cura di Francesca Gabrielli.