Chirurgia mininvasiva, un convegno partecipato

Grande partecipazione, ieri (venerdì), alla sala convegni della Croce Rossa di Marotta, all’importante congresso medico dal titolo ‘Chirurgia mininvasiva nella patologa emorroidaria’. Oltre 80 i medici, gli infermieri, i fisioterapisti e gli ostetrici in sala, e 18 i professionisti che hanno vestito i panni di relatori e moderatori. Presidente dell’evento è stato il dottor Francesco Vittorio Gammarota, primario del reparto di chirurgia dell’ospedale di Pergola, mentre il ruolo di responsabile scientifico è stato ricoperto dal dottor Felice Nigro, specialista in proctologia, anch’egli in forza al nosocomio dell’alta Valcesano. E non è un caso che i massimi responsabili dell’evento provengano entrambi dal nosocomio della città dei Bronzi, visto che proprio quest’ospedale è stato il primo delle Marche, nell’aprile dell’anno scorso, a dotarsi di un innovativo strumento laser per la chirurgia proctologica (inerente il colon-retto e l’ano) e sta ospitando sedute di formazione proprio per l’uso del laser in questo particolare settore chirurgico. I lavori congressuali sono iniziati alle 8 del mattino e proseguiti sino al tardo pomeriggio, toccando molti aspetti specifici della patologia emorroidaria e della sua terapia, partendo dalla lettura magistrale ‘Dalla Milligan Morgan al trattamento mininvasivo, la storia di una malattia diffusa’, che ha visto come relatore il noto chirurgo romano Giovanni Milito. A seguire hanno preso la parola, tra gli altri, il dottor Emilio Feliciotti di Jesi; la dottoressa Chiara Santorelli di Ancona; Ginbattista Catalini; Vincenzo Guarino di Senigallia; Alberto Buonanno; Alessandro Tarantini; e Mattia Rusconi.

Nella foto: a sinistra il dottor Felice Nigro e a destra il primario Francesco Gammarota

s.fr.