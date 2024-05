Chiude il cavalcaferrovia. Ma solo per stanotte: lo stop scatta alle 22

Dalle 22 di oggi fino alle 5 di domattina, viabilità interrotta e traffico vietato sul cavalcaferrovia De Sabbata per i lavori di rimozione delle protezioni dell’alta tensione che erano state installate durante il cantiere. Le protezioni provvisorie erano state collocate in corrispondenza dei binari e hanno permesso agli operai di lavorare in sicurezza vicino ai cavi di alimentazione della ferrovia. La rimozione è stata prevista in concomitanza dei lavori programmati da Rfi sulla ferrovia per i quali è prevista la chiusura della tratta Cattolica-Falconara.