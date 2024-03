Ciclabile . Vismara-Torraccia. Qualcosa si muove

Nella "Città delle biciclette" era una ’ferita’ che non si poteva non sanare. Il fatto cioè che i cittadini delle zone periferiche più a nord – Cattabrighe, Vismara, Torraccia – dovessero essere tagliati fuori dalla rete ciclabile e costretti pedalare sul ponte ferroviario, tra auto e tir, per arrivare fino al mare. Un’onta a cui il Comune ha negli ultimi giorni posto rimedio. Licenziando una determina per Rfi che potrebbe prefigurare l’avvio dei lavori per la pista ciclopedonale dal Vismara a Torraccia già in primavera.

In sostanza a Rfi viene chiesto di indicare i 12 giorni in cui il Comune potrà scavare sotto la ferrovia per costruire il tunnel (intervento da 54mila euro). Infatti, come è successo per gli interventi al cavalcaferrovia De Sabbata, anche in questo caso occorrerà rallentare il traffico ferroviario, dunque serve il palcet di Rfi. Il progetto, si ricorderà, riguarda un segmento di 300 metri che costa circa un milione di euro (920mila per l’esattezza), perché consiste nello scavo di una galleria sotto la ferrovia e nella realizzazione di un ponticello su un’area esondabile. "Un intervento strategico – dice l’assessore all’Operatività Enzo Belloni (foto) – perché così si evita il passaggio sul ponte sopra la ferrovia, in via Mondini, ma si arriva direttamente davanti a Fisioclinics, per poi ricongiungersi alla rete esistente".

Con il tratto di ciclabile di via Lambro, via Liri, via Timavo, il ciclista, raggiunta la rotatoria di Santa Colomba, prosegue per l’area che porta davanti alla Guardia di Finanza e incontra la ciclabile lungo il Foglia che lo porta fino al mare. Appena da Rfi arriverà la data, il Comune si dice pronto a partire con lo scavo e poi con la realizzazione dell’infrastruttura. Potrebbe essere davvero, questo, l’ultimo miglio di un percorso iniziato nel 2021. Il tunnel sarà largo 3,5 metri con una pendenza quasi nulla.