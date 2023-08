"Cinque fasce a Fano: la Bella d'Italia al "Bon Bon" del Lido"

Si è svolta al Bon Bon al Lido di Fano, di fronte a un numeroso pubblico, la quarta selezione regionale del Summer tour 2023 del concorso nazionale La Bella d’Italia. Quindici ragazze in gara, due finaliste regionali ospiti e i piccoli modelli del concorso Baby hanno dato vita a un format ormai collaudato da anni dalla direttrice artistica nonché organizzatrice di eventi Francesca Cecchini titolare dell’agenzia Pinkeventi di Fano.

Le ragazze hanno aperto la serata con gli abiti della moda mare del negozio Shopping Mare a due passi dal locale per proseguire con la collezione di accessori in acciaio antiallergico firmati Amati negozio di Fossombrone. Si è poi entrati nel vivo del concorso con uscita casual di gruppo, omaggio alla lotta al femminicidio, uscita elegante rigorosamente in abito lungo per chiudere con l’uscita in costume ufficiale del concorso. Le uscite di sfilata sono state intermezzate da esibizioni canore della giovane Gloria Vampa capace ogni volta di stupire il pubblico per le sue elevate capacità; due le special guest le finaliste regionali Giulia Mosca e Veronica Nucci oltre ai baby model finalisti regionali Maya, Ludovica, Angie, Alessandro, Emily, Giulia e Alessandro oltre alla vincitrice nazionale baby Ginevra Bartolucci.

La giurìa ha consegnato ben 5 fasce: vincitrice di tappa con il titolo la Bella d’Italia premiata da Francesco Dionisi, Elisa Bramucci 17 anni di Fano; Ragazza Prima Pagina Mariarca Zupo 21 anni di Senigallia; Ragazza Moda Mare Virginia Bacchiocchi 15 anni di Fano; a pari merito Giovanna Bordoni 17 anni di Moie con Francesca Paolucci 15 anni di Fano fascia Ragazza Viso Tv.

l. d.