’Città in Comune’ alla finestra: "Tutto dipende dal terzo mandato"

"La Lista Civica "Una Città in Comune" si avvia a concludere – si legge in una nota – con grande soddisfazione, grazie agli ottimi risultati raggiunti, l’attuale legislatura nel Comune di Pesaro con l’assessore Enzo Belloni e con i consiglieri Sergio Joe Castellani, e Giorgia Leonardi". "Ora è il momento di guardare al prossimo appuntamento elettorale – prosegue la nota –, attualmente dominato dall’incertezza sulla possibilità o meno di svolgere un eventuale terzo mandato da parte dei sindaci delle città italiane più importanti. L’incertezza sul tema è ancora enorme ed è impossibile, al momento, immaginare quale possa essere la scelta di Governo e Parlamento". "Una decisione che influirà certamente, in modo incisivo, sulla vita politica pesarese. Una scelta che determinerà di conseguenza ogni valutazione della Lista Civica "Una Città in Comune", componente orgogliosa dell’attuale giunta comunale e pronta a rinnovare anche nel prossimo futuro, se l’attuale assetto di vertice sarà confermato, la responsabilità di guidare l’amministrazione comunale. Mantenendo peraltro intatta – conclude la nota della Lista Civica "Una città i Comune" – la propria capacità di decisione rispetto a qualunque altro scenario, scelta di campo, o lista di alleanze dovesse delinearsi in una situazione differente".

Come dire che Belloni e soci si lasciano, in caso di un cambiamento di scenario politico, una via d’uscita. Il che potrebbe derivare da un eventuale cambiamento di scenario senza terzi mandati nuovi per nessuno. Sia nei capoluoghi, sia nelle cittadine con meno di 15mila abitanti (leggasi Urbino).