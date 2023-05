Claudio Morosi, altro che meteora Adesso se lo contendono tutti

Chi ha detto che i talent siano effimere passerelle che durano il tempo di qualche puntata televisiva? Da quando è apparso lo scorso febbraio a "The Voice senior", il telefono di Claudio Morosi, tastierista e cantante fanese, squilla in continuazione. Dopo il grande successo nella trasmissione presentata da Antonella Clerici - dove Morosi è approdato alla finalissima nella squadra capitanata dal cantante e giudice Gigi D’Alessio – si moltiplicano le richieste per qualche sua esibizione.

Nei giorni scorsi una lunga intervista, con esibizione live, è andata in onda sul network nazionale cattolico Tv 2000 ed ora di nuovo in Rai. Claudio Morosi è stato invitato questa mattina alla trasmissione "I fatti vostri", il programma condotto da Anna Falchi (anche lei di origini marchigiane) e da Salvo Sottile. Il pianista fanese (è diplomato in organo al Conservatorio Rossini), canterà dei brani diretti da Stefano Palatresi in diretta questa mattina alle 11. La vetrina televisiva, una delle più seguite in Italia, ripercorrerà la carriera del musicista fanese anche attraverso interviste che metteranno in luce le caratteristiche umane e artistiche dell’artista ormai diventato una celebrità.

"Il programma – come tiene a sottolineare lo stesso Morosi – sarà totalmente dal vivo in diretta. Senza dubbio un’altra bella emozione". Ma non finisce qui. Il polistrumentista e cantante si esibirà dal vivo con la sua band anche venerdì sera in occasione della Festa del Brodetto dal Palco del Lido di Fano. E poi lunedì 19 giugno a Pesaro, alla Palla di Pomodoro in piazzale della libertà si riformerà un duo di eccezione. Già perchè Claudio Morosi duetterà con l’ultraottantenne pesarese Mario Aiudi, (anch’egli finalista a The Voice senior) e diventato famoso per la sua interpretazione dei brani di Frank Sinatra. Nell’occasione Morosi e Aiudi saranno accompagnati dalla grande orchestra di 35 elementi, la San Marino Concert Band, che sarà diretta dal maestro Dino Gnassi.

