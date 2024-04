Colazione-concerto stamattina alle 10.30 in piazzetta Esedra Il fisarmonicista pesarese Leonardo Panni si esibirà oggi alle 10.30 in piazzetta Esedra a Pesaro, presentando un repertorio classico che spazia da Bach a Rossini. La performance, in collaborazione con Black Marmalade Record e il ristorante In Piazzetta, promette un'esperienza musicale di alto livello. Panni, noto anche come compositore di musica elettronica, è stato recentemente riconosciuto come uno dei migliori musicisti italiani del 2021 dalla rivista "Rumore".