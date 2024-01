Colpaccio Villa, il Sant’Orso resta beffato

s.orso

villa san martino

S. ORSO: Palazzi, Tonucci (30’ st Lepore), Vitali, De Angelis, Fontana, Brocca, Muratori, Mattioli (25’ st Donati), Saurro (44’ st Ferri), Bastianoni (38’ st Tanfani), Luchetti. All. Fulgini.

VILLA SAN MARTINO: Azzolini, Fabbri, Bonci, Ascani, Righi, Montanari, Balleroni, Tartaglia Franco, Messina, Tartaglia Lucio (25’ st Marinelli), Gianelli (30’ st Pasini). All. Pompei

Arbitro: Fulginao di Ascoli.

Rete: 20’ st Montanari

Al "Montesi" di Sant’Orso colpaccio del Villa San Martino. Parte più aggressiva la squadra pesarese priva di capitan Paoli. Sterili e inconcludenti sono le azioni del S. Orso che non riesce ad essere mai pericoloso. Si chiude la prima frazione con un contatto dubbio in area su Messina, l’arbitro sorvola e manda i giocatori negli spogliatoi. Il secondo tempo riparte con la compagine fanese che, almeno riesce a mettere piede in area avversaria con Muratori e Bastianoni che non trovano la via del gol. Rete che trova invece, il Villa San Martino con un cross dalla trequarti: Montanari di testa anticipa l’uscita di Palazzi. Entrano le punte Donati e Tanfani ma il gol non arriva. E’ infatti il Villa che recrimina per un altro contatto in area che l’arbitro non vede.

Tommaso Giancarli