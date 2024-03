Colpito e ucciso dal ramo che stava tagliando

E’ morto sul colpo, travolto da un albero che stava tagliando. Tragedia, nel primo pomeriggio di ieri, a Cartoceto, in via San Vincenzo, una zona di campagna del paese. A perdere la vita è stato Renzo Sanchioni, 83enne, celibe che viveva insieme al fratello e alla nuora. E proprio il fratello era con lui quando è successa la disgrazia, a 50 metri dalla loro casa, mentre stavano tagliando una pianta, sul loro terreno, vicino al fosso Rio Secco. La tragedia si è verificata intorno alle 14,30. L’83enne, motosega alla mano, stava tagliando l’albero, quando all’improvviso gli è caduto addosso, colpendolo in testa, senza lasciargli scampo. Inutile l’immediata richiesta di aiuto da parte del fratello, di 5 anni più giovane. Quando sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 per la vittima dell’incidente non c’era più niente da fare, tanto che l’elicottero, allertato per il caso, ha sorvolato la zona senza neppure atterrare ed è tornato indietro. Sul posto, oltre al personale medico, anche i carabinieri di Colli al Metauro, competenti per territorio, i carabinieri forestali, la polizia locale di Cartoceto, i vigili del fuoco e gli ispettori del lavoro dell’Ast, l’azienda sanitaria territoriale. Il corpo dell’uomo è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale di Fano, dove oggi, con tutta probabilità, verrà eseguita l’ispezione cadaverica. Profondo il cordoglio suscitato dalla disgrazia nel paese di Cartoceto, dove tutti conoscevano il signor Renzo.

Sandro Franceschetti