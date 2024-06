Come sta cambiando il mondo?. A spiegarlo sarà Lucio Carracciolo

Domani alle ore 17,30 nell’auditorium di palazzo Montani Lucio Caracciolo, direttore della rivista di geopolitica “Limes“, terrà una conferenza sul tema “Come sta cambiando il mondo“. Il tema è non solo appassionante ma pressante, visti gli sconquassi che da più di due anni, prima con la crisi ucraina, poi con quella mediorientale, tengono gli animi gravemente sospesi e il pianeta in biloco. Lucio Caracciolo è un grande studioso di geopolitica, dirige una rivista che in Italia è leader nel settore degli studi geostrategici. Nel numero uscito a maggio “Limes“ sosteneva che la Guerra abbia mutato sostanza, non è più la prosecuzione della Politica con altri mezzi, come nel 1832 aveva affermato Carl von Clausewitz, bensì sta diventando fine a sé stessa. Quello che oggi manca è la Politica, un aspetto che sotto i nostri occhi si manifesta con reiterata assenza di progetti, sicché la dialettica Guerra/Politica si va risolvendo nella crescente emancipazione della seconda dalla prima, ridotta allo stato larvale. Del resto, cosa concretamente vogliono Putin e Zelens’kij, quali obiettivi concreti e raggiungibili si prefiggono Netanyahu e Hamas? E che senso hanno avuto l’"abbaiare della Nato alle porte della Russia", qualche anno fa, o l’avvelenamento del lessico internazionale al quale abbiamo assistito sconcertati nelle ultime settimane? L’incontro, molto atteso, è stato promosso dall’Università di Urbino Carlo Bo, dalle Arcidiocesi di Pesaro e di Urbino, dalla Biesse, da Riviera Banca, da Confindustria di Pesaro e Urbino, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e dal Limes club di Pesaro, con il patrocinio dell’Ordine degli avvocati di Pesaro e dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pesaro e Urbino.