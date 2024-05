Commedia dialettale stasera al Sanzio, ricavato in beneficenza

Stasera, alle ore 21.15, la compagnia dialettale "I senza prescia" di Mondaino presenterà al Teatro Sanzio di Urbino lo spettacolo "El feva ben Neron", commedia dialettale in tre atti scritta da Fiorenzo Sanchi e rivista da Marino Longhi e Davide Guidi. L’ingresso per l’occasione sarà a offerta libera e il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza, per sostenere le iniziative delle donne delle Contrade di Urbino. Il ricavato servirà a finanziare la Pink room che è stata creata all’interno dell’ospedale di Urbino, in cui sono offerti servizi gratuiti a sostegno del percorso oncologico condotto dalle pazienti donne