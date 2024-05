Commercialisti, il giorno dei decani. Attestati a chi ha 50 anni di attività

Erano presenti circa 200 iscritti all’assemblea ordinaria dell’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Pesaro e Urbino che si è tenuta martedì scorso nel Salone Metaurense della Prefettura. "Il 2024 è un anno particolare per il nostro territorio – ha detto il presidente dell’Ordine, Marco Luchetti – perché quest’anno Pesaro è stata designata Capitale della Cultura. Un riconoscimento che ci rende orgogliosi e ci sprona a fare la nostra parte nella valorizzazione della cultura economica e in quella d’impresa". Dopo i saluti del Prefetto, Emanuela Saveria Greco, che ha parlato dell’importanza di una figura così specializzata come il commercialista, si è svolta la cerimonia di consegna delle targhe celebrative per i professionisti che quest’anno hanno compiuto 50 anni di attività.

Il primo riconoscimento è andato al dottor Achille Marchionni, che per 12 anni ha ricoperto il ruolo di presidente dell’Ordine e per 9 anni quello di presidente del Consiglio di disciplina dell’Ordine, oltre ad essere stato per due mandati, prima consigliere e poi segretario. A seguire sono stati consegnati i riconoscimenti ai dottori Alessandro Brusi, Franco D’Angelo, Maurizio Gennari, Pietro Paccapelo, Anteo Rossi e Agostino Cesaroni. I commercialisti che hanno compiuto 50 anni di attività hanno poi a loro volta consegnato i sigilli per i nuovi iscritti all’Ordine. Per i dottori commercialisti sono stati consegnati ad Andrea Gennari, Matteo Santinelli, Valeria Tenaglia e Federica Turriani; mentre per gli esperti contabili, a Lucia Ginesi e Sabina Raschini. Prima dell’approvazione del bilancio consuntivo, la relazione del presidente dell’Odcec, Marco Luchetti: "Se nel 2023, a livello nazionale, il numero di commercialisti iscritti all’Ordine è rimasto più o meno lo stesso (circa 120 mila professionisti), nella nostra provincia i dati mostrano un leggero miglior andamento, con un incremento degli iscritti pari allo 0,9%. A Pesaro e Urbino gli iscritti all’Ordine sono circa 700. La componente femminile, incrementata rispetto allo scorso anno, è pari al 35,5% (maggiore del livello nazionale), mentre la componente giovanile è pari al 15,4%. La nostra professione, che negli anni è stata oggetto di grandi cambiamenti – aggiunge - è riconosciuta come professione cardine da imprese e cittadini e sta iniziando ad avere anche un maggior riscontro ed apprezzamento da parte delle diverse istituzioni". L’assemblea si è chiusa infine con un annuncio: "Siamo lieti di annunciare che quest’anno il convegno nazionale dell’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili si terrà a Pesaro. L’evento si terrà ad ottobre e arriveranno in città oltre 1500 colleghi da tutta Italia. E’ la prima volta che questo importante evento si terrà nelle Marche e siamo davvero orgogliosi di questa scelta".