Comprato defibrillatore con le monete delle fontane

A cosa servono le monetine gettate nelle fontane? A salvare le vite. Grazie infatti alla disponibilità dell’Amministrazione del Comune di Pesaro le monetine gettate nella fontana di Piazza del Popolo e nelle altre fontane cittadine sono state donate al Comitato della Croce Rossa che a sua volta le ha“trasformate” in un Dae, un defibrillatore automatico esterno, presidio salvavita in caso di arresto cardiaco improvviso.

Il Dae è dotato infatti di sensori in grado di riconoscere un arresto cardiaco dovuto ad aritmie, fibrillazione ventricolare e tachicardia ventricolare decidendo quindi se è necessario o meno l’erogazione di una scarica elettrica che può far ripartire il cuore. Il defibrillatore sarà installato a bordo di una delle pattuglie della polizia locale. Alla consegna del defibrillatore (foto) era presente Davide Lombardi, presidente neo eletto del Comitato di Pesaro. "Sono contento che la mia prima iniziativa pubblica riguardi un tema importante come la diffusione delle manovre salvavita ed una capillare presenza dei Dae sul territorio. Ci siamo impegnati molto in questi anni, ampliando la rete dei defibrillatori pubblici in città e formando centinaia di persone al loro utilizzo". Presenti anche Riccardo Pozzi, assessore al Fare ed Enzo Belloni assessore all’Operatività del Comune di Pesaro. "Bello trasformare – hanno detto – un rito propiziatorio dei ‘cittadini temporanei’ di Pesaro in un’azione che fa bene a tutti".