"Comune trovi la sede per i vigili del fuoco"

Il consiglio comunale di Pesaro cerca una nuova area per la caserma provinciale dei vigili del fuoco. L’attuale sede, lungo la statale Adriatica, appare superata, inadatta e oltremodo costosa. Il canone d’affitto a Invimit (Inps) si aggira sui 140mila euro l’anno. Per questo, il consiglio comunale ha approvato una mozione all’unanimità il 25 marzo scorso per trovare un’altra collocazione. Si legge nella delibera: "Le sigle sindacali Rsu del Comando Vigili del Fuoco di Pesaro e Urbino segnalano già dal 2020 insieme a Prefettura,

direzione regionale Vvf Marche e al comandante provinciale Vvf Pesaro e Urbino, la necessità di iniziare un percorso per la realizzazione di una nuova caserma. Non solo la caserma presenta tutti i limiti strutturali di un edificio obsoleto, ma la sua collocazione attuale non è più ottimale in quanto si trova in un contesto residenziale e trafficato. Inoltre, l’associazione nazionale Vigili del Fuoco dispone di beni, documenti e materiale d’archivio di grande valore storico e culturale che meriterebbero il giusto spazio. Si chiede a sindaco e Giunta di

Individuare all’interno del territorio comunale una o più aree, di proprietà del

Comune, adeguate da un punto di vista logistico per realizzare la nuova sede del Comando Provinciale dei vigili del fuoco".