Con “Algebra delle Lampade“ la forza della musica elettronica

PESARO

Saranno[/FIRMADATALOC] due giornate dalle note vibranti a far scatenare la chiesa dell’Annunziata e il Teatro Sperimentale di Pesaro con Algebra delle Lampade, II festival di musica elettronica contemporanea a cura di Paolo Tarsi di Anitya Records.

Spazio senza tempo, libertà espressiva, suoni ed atmosfere uniche, ritmo incalzante, sabato 27 e domenica 28 non sarà solo un festival di musica ma un vero e proprio percorso emozionale. Il programma aprirà il sipario sabato alle 18 nella chiesa dell’Annunziata con “I feel like a bombed cathedral“, nuovo progetto tra post-rock, avant-garde ed elettronica di Amaury Cambuzat già conosciuto come leader degli Ulan Bator o ancora come chitarrista della leggendaria band tedesca Faust.

Un’esibizione che nasce dal bisogno di esprimersi, di ricercare la libertà, uno “stile“ musicale nella quale il suono e le atmosfere vengono create al momento, senza uso di campionamenti o elementi pre-registrati. Secondo appuntamento da segnare in agenda sarà sempre sabato, ma questa volta alle ore 21 al Teatro Sperimentale, per essere proiettati con un senso di nostalgia in uno spazio senza tempo che Roger Eno interpreterà in live con “The Skies“. Il filo conduttore sarà proprio il rapporto di Eno con la sua regione natale l’Anglia Orientale e i brani saranno ispirati dal suo paesaggio così come dal lavoro dei poeti locali e della Scuola di artisti di Norwich, a dominare la scena un tono malinconico in riferimento ai cambiamenti climatici per la biodiversità della regione.

A concludere la prima giornata sarà il duo di musica elettronica, con un’attitudine all’ambient e alla techno, ovvero i “Monotonoise“ che accoglieranno il pubblico, sempre al Teatro Sperimentale, alle ore 22,30. Si passa così alla seconda giornata di festival che sarà dedicata interamente, ai giovani musicisti emergenti e gli appassionati di produzione musicale, che avranno la possibilità di partecipare, sempre nell’ambito di Algebra delle Lampade, alla masterclass, già sold out, condotta da Pino “Pinaxa“ Pischetola, storico complice e inseparabile ingegnere del suono di Franco Battiato.

Abbonamento ai tre concerti 18 euro. Info e prevendita Teatro Rossini 0721 387621, Teatro Sperimentale 0721 387548 (il giorno del concerto), chiesa dell’Annunziata 334 3193717 (il giorno del concerto da un’ora prima dell’inizio), biglietterie circuito vivaticket anche on line.

Ilenia Baldantoni