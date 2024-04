Con Ascoli in palio la salvezza tranquilla

Il Fossombrone oggi ospita una ‘vecchia’ conoscenza: l’Atletico Ascoli di mister Seccardini. Quattro punti di differenza, a favore degli ospiti, dividono le due contendenti che hanno lo stesso obiettivo, quella della salvezza tranquilla. Sette giorni fa il team ascolano aveva colto una importante vittoria contro il Vastogirardi mentre la Forsempronese aveva fornito una bella prestazione e riportato a casa dal ‘Bianchelli’ di Senigallia un ottimo punto. Sarà quindi quello di oggi un match tra due squadre in salute e vogliose di incamerare l’intera posta in palio. "Affrontiamo una squadra che sta facendo molto bene- dice il mister del Fossombrone Michele Fucili- soprattutto in questo girone di ritorno (22 punti conquistati ndr) di conseguenza ci aspetta una partita molto difficile, è una compagine molto organizzata e ci vorrà grande attenzione, ci dovremo metterci il cuore e l’intensità necessaria. Arriviamo a questo match da due buoni risultati, l’unico rammarico è che avremo anche oggi tante defezioni, ad iniziare da Conti e Rovinelli squalificati, a Pagliari infortunato si sono aggiunti Procacci e Casolla e sono acciaccati Germinale e Bio, ma abbiamo fiducia nei ragazzi che scenderanno in capo e dobbiamo cercare di trovare tutte le energie possibili per ottenere un risultato positivo e affrontare così la prima delle ultime quattro partite che decideranno un po’ le sorti del nostro campionato". "Arrivati a questo punto del campionato – sottolinea il diesse Pietro D’Anzi- il destino della Forsempronese è nelle nostre mani, la meta è molto vicina ma per poterla raggiungere bisogna dare qualcosa in più dell’avversario sia sotto l’aspetto tecnico ma soprattutto e sottolineo soprattutto motivazionale: testa concentrazione-cuore amore per la propria squadra e polmoni intensità agonistica fanno la differenza in queste gare dove sono tutte finali. Come ho detto alla squadra, per il Fossombrone l’eventuale raggiungimento della salvezza rimarrà negli annali più belli della storia calcistica della squadra".

Così in campo. Fossombrone: Marcantognini, Bianchi, Camilloni, Urso, Calvosa, Pandolfi R., Bucchi, Brigidi, Palazzi, Fagotti, Battisti. All. Fucili.

Atletico Ascoli: Canullo, Mazzarini, D’Alessandro, Feltrin, Camilloni, Cecchiarello, Oliveri, Gerlero, Ceccarelli, Ciabuschi, Minicucci. All. Seccardini. Arbitro: Nico Valentini (Brindisi), assistenti: Silvia Scipione (Firenze), Leonardo Rossini (Genova).

Amedeo Pisciolini