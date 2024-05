"Con gli studenti? Niente lezioni, ma dialogo"

Il regista Marco Bellocchio è stato insignito del Sigillo delle Arti dall’Ateneo di Urbino. "Vorrei ringraziarvi per questo secondo sigillo che ricevo (Sigillo di Ateneo assegnato dall’Università nel 2017, ndr). Mi sento più leggero perché allora dovetti indossare la toga – ha scherzato Bellocchio –. I vostri interventi mi hanno fatto piacere e hanno toccato i punti nevralgici del mio lavoro. Un incontro che mi ha arricchito, e mi auguro sia utile alla vostra accademia, di cui mi onoro di far parte. Con gli studenti non mi sento di tenere una lezione ma di instaurare un dialogo. Sono tantissime le suggestioni che sono emerse nell’incontro di oggi che possono essere spunti per un dibattito che, di solito segue la proiezione di un film".

Il Sigillo delle Arti è un titolo onorifico creato da Accademia di Belle Arti e Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e conferito a personalità internazionali delle arti e della cultura. Il direttore dell’Accademia di Belle Arti, prof Luca Cesari e il magnifico rettore dell’Università prof Giorgio Calcagnini, hanno conferito ieri pomeriggio al Maestro Marco Bellocchio il Sigillo delle Arti per la libera, originale, inventiva zona franca espressa nel cinema mondiale mediante l’inconfondibile prassi narrativa e rappresentativa che riassume la cifra polistilistica del suo cinema. Il Sigillo delle Arti consiste nella riproduzione di un fregio di Michele Giovanni da Fiesole (Corteo dionisiaco, frammento inferiore del camino della Stanza della Iole, Palazzo Ducale di Urbino), realizzato dalla Scuola di Scultura dell’Accademia di Belle Arti, in bagno galvanico di acciaio su bronzo. La neo presidente dell’Accademia Maria Rosaria Valazzi non ha potuto presenziare alla cerimonia e ha portato il suo saluto con un video-messaggio. Bellocchio alla fine della cerimonia si è intrattenuto con gli studenti.

b. t.