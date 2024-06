Con il film “Il tesoro del castello“ il salvataggio di opere a Guiglia

Si è svolto domenica a Carpegna nell’Auditorium Comunale un importante evento legato alla settimana di iniziative del Premio Rotondi ai Salvatori dell’Arte 2024. Durante la giornata, molto partecipata, è stato proiettato il film “Il tesoro del castello“ di Giorgio Incerti, alla presenza del regista, che ha ripercorso gli eventi del salvataggio durante la seconda guerra mondiale nel Castello di Guiglia, comune in provincia di Modena, di tantissime opere d’arte provenienti da Modena, Parma, Reggio Emilia, Genova e Torino a cura del sovrintendente Pietro Zampetti.

Salvataggio simile a quello di di 10mila opere avvenuto a Carpegna, Sassocorvaro e Urbino, da parte di Pasquale Rotondi e dei suoi collaboratori e i cui ricoveri furono classificati come “R“, mentre quello di Guiglia con la “r“. La giornata si è svolta alla presenza di una delegazione dell’amministrazione comunale di Guiglia, capeggiata dal vice sindaco e assessore alla cultura Roberta Zanantoni e costituita anche da dieci insegnanti. "È stata una bella giornata di cultura e di amicizia – sottolineano Luca Pasquini assessore alla cultura del Comune di Carpegna e Francesco Mazzarini collaboratore dell’assessorato con delega – alla presenza anche dell’amministrazione comunale di Sassocorvaro-Auditore con il sindaco Daniele Grossi e di Salvatore Giannella direttore artistico e inventore del Premio Rotondi, con la consegna al comune di Guiglia di una targa che sancisce un gemellaggio tra comuni aventi l’importantissimo ruolo di salvatori del patrimonio artistico italiano. È stato anche proiettato il trailer del film “Pasquale Rotondi. Un eroe italiano“ girato nelle scorse settimane a Carpegna, Sassocorvaro-Auditore, Urbino e in altri comuni del Montefeltro, con la regìa di Roberto Dordit. Un film importante, in uscita prevista a fine anno, a cura di Rai Cinema, Marche Film Commission e prodotto da Quality Film, che può promuovere e fare conoscere ancora di più il nostro Montefeltro".

Per l’occasione è stato esposto anche il lavoro della scuola Secondaria di primo grado di Carpegna che ha ricevuto, ex equo, il 1° premio del concorso dedicato alle scuole “Premio Pasquale Rotondi Junior“ 2024. La giornata si è conclusa con la visita guidata della romanica Pieve San Giovanni Battista di Carpegna a cura del prof Simone Paci.

Amedeo Pisciolini