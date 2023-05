Con il podcast “Tales of Urbino“ si promuove il nostro territorio

E stato presentato al Golf Club Alpe della Luna di Borgo Pace il progetto di podcast “Tales of Urbino – navigatore di storie“ davanti un ampio pubblico composto da istituzioni, operatori del settore e curiosi. Dopo i saluti del sindaco Romina Pierantoni è intervenuto Luca Dini, direttore del settimanale “F“ e del mensile “Natural Style“, che in questi luoghi ci è nato.

Numerosi i sindaci e amministratori presenti, tra cui il vicesindaco di Pesaro Daniele Vimini, l’assessore al turismo di Urbino Roberto Cioppi, il food guru Filippo Polidori . Un canale innovativo di promozione di storia, cultura, peculiarità dei borghi, natura e ricchezza gastronomica: i podcast sono sempre più usati e apprezzati da un pubblico eterogeneo.

"Il canale di travel podcast brandizzato Tales of Urbino è stato realizzato in lingua italiana ed inglese per attrarre ed accogliere viaggiatori sempre più “consapevoli“ sia italiani sia internazionali. La selezione dei temi, che spaziano dal biologico, alla gastronomia, all’arte, alla natura e outdoor, risponde alla tipologia di offerta turistica espressa e potenziale del territorio – spiega Flavia Fagotto, destination manager e responsabile del progetto Tales of Urbino –. I podcast, facilmente fruibile e in questo caso particolare grazie alla definizione di contenuti che fanno emergere l’unicità del territorio, unitamente alla tecnica dello storytelling con cui sono rappresentati e alla georeferenziazione, sono volti ad attrarre il viaggiatore e al contempo a fargli approfondire la scoperta e dei territori marchigiani coinvolti". I 50 podcast caricati su Loquis, sui territori di 27 comuni del progetto, sono già stati ascoltati 3.500 volte. Il progetto è stato sostenuto da un bando del Gal Montefeltro Sviluppo.

fra. pier.