Con le colombe di Pasqua vola la solidarietà

Vola la solidarietà, grazie alle Colombe pasquali del progetto "Vol-Arte". L’associazione Agfi Odv, che da oltre 20 anni si occupa di inclusione sociale, ha infatti portato avanti in collaborazione con il Polo 3, un progetto chiamato "Pensaci oltre la scuola" che ha visto collaborare gli studenti del corso Web Community dell’ Istituto di Formazione Superiore Polo 3 Fano alla realizzazione di magnifici foulard che ora avvolgono i prodotti dolciari messi in vendita in queste festività per raccogliere fondi a favore delle azioni inclusive dell’associazione. "Questo progetto grafico - sottolinea Francesca Busca, presidente Agfi - è l’espressione di come l’abilità grafica può essere veicolata. In questo caso è stata richiesta e poi presentata una grafica per la stampa serigrafica su foulard, che vanno ad avvolgere una colomba che ha coinvolto tutti gli studenti. Ma queste grafiche, su richiesta specifica di aziende, possono avere un utilizzo diversificato ricondotto al prodotto da loro realizzato che in sé ha un valore aggiunto in quanto, chi ha realizzato la grafica, è un grafico… disabile ma molto abile nel disegno, quindi capace e orientabile con un Tis (Tirocinio di inclusione sociale, ndr) per poi arrivare ad un’assunzione stabilizzata che lo farebbe essere Ri- Conosciuto nella sua persona ed abilità. Come Agfi Odv che da sempre si attiva per veicolare, attraverso progettualità inclusive, per diffondere la Cultura della Disabilità quella con il Polo 3 è stata e sarà una bellissima collaborazione da fare conoscere alle aziende del territorio che si vorranno avvalere di queste personali proposte di packaging".

ti.pe.