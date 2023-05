Con “Let it Beer“ trionfano le festose bevute in pieno stile ceco

Birra, musica e tanto divertimento: torna dopo cinque anni, per la tanto attesa ottava edizione, il Let it Beer, il festival pesarese della birra ceca. Per tre giorni, da venerdì 26 a domenica 28 in piazza Agide Fava, infatti, si potranno assaggiare i piatti tipici della cultura ceca e la famosissima birra Kozel, che permetterà a tutti i curiosi ed amanti della buona compagnia di immergersi appieno nella tradizione praghese.

"L’idea del Let it Beer è nata durante una bevuta con uno dei miei migliori amici che oggi purtroppo non c’è più – spiega Gianfranco Paolucci, proprietario del pub L’Hospoda Praghese –. Ci sono voluti cinque anni per ritrovare l’energia per tornare ma speriamo che questo ritorno vi piaccia. Sarà un’edizione tutta rivisitata".

Ed infatti, come novità di questo Let it Beer, ci sarà il Let it Play, un contest che permetterà al pubblico presente di votare e selezionare tre gruppi che si esibiranno e suoneranno durante l’anno di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024: "I giovani hanno bisogno di un palco dove suonare, perché solo così possono farsi l’esperienza – spiega Sergio Castellani, musicista storico di Pesaro e presidente della giuria tecnica –. Abbiamo avuto moltissime richieste, anche da fuori regione e, bisogna dirlo, riuscire a scegliere i gruppi che suoneranno è stato difficile. La musica è tutta bella e fare delle “discriminazioni“ all’interno di un mondo che accoglie tutti non è stato bello. Inoltre, diciamocelo, non c’è matrimonio migliore di quello tra birra e Rock ‘n Roll".

Dei tre gruppi vincitori, infatti, il primo è stato già scelto dalla giuria tecnica, i Garbino, mentre domenica 28, dalle 16, ci saranno le live, dove gli avventori potranno votare e scegliere i due gruppi vincitori tra i Jester in Jail, i Revenant, i Flumana e i Touristi. Saranno tre giornate tinte di bianco, rosso e blu, proprio come la bandiera ceca.

Alessio Zaffini