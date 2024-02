Con “Università Aperta“ un mondo di opportunità

L’Università si apre ai futuri iscritti. Da ieri e fino al 9 febbraio l’Università di Urbino presenterà la propria offerta formativa all’interno di Università Aperta, l’evento che promuove l’orientamento verso gli studi. Fino a mercoledì lo si potrà fare online con i webinar su Zoom. La giornata di ieri era dedicata all’Area Giuridico, Economico, Politico e Sociale, oggi all’Area Scientifica mentre il mercoledì l’Area Umanistica; i link sono disponibili sul sito di UniUrb. L’8 e il 9 febbraio l’offerta formativa, che comprende 15 corsi di laurea triennali, 16 corsi magistrali, 5 a ciclo unico, 11 centri di ricerca, 22 corsi di specializzazione e alta formazione, 8 master universitari di primo livello e 5 di secondo livello, 10 summer e winter school, verrà presentata in presenza nella sede del Polo Scientifico Didattico Paolo Volponi di via Saffi 15. L’accoglienza degli studenti delle scuole sarà per entrambe le giornate alle 9,15. Alle 10 apriranno invece le aule incontro con docenti, tutor, personale tecnico amministrativo e spazi dedicati ai servizi offerti. Nello stesso orario partirà anche Uniurb Tour, percorso guidato all’interno del campus universitario con quasi duemila borse di studio erogate. Dalle 12.30 alle 14 sarà attivo il servizio di ristorazione.

"Università Aperta – spiega la professoressa Ivana Matteucci, delegata all’Orientamento – è un momento centrale della vita del nostro Ateneo, concepito per gli studenti che in questo modo ricevono informazioni utili e possono orientarsi meglio nella scelta delle loro carriere universitarie".

fra. pier.