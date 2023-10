Concerto d'organo con Sean Maxwell a Terre Roveresche

L’organista statunitense Sean Maxwell (foto) si esibirà oggi pomeriggio a Barchi, nella Collegiata di Sant’Ubaldo. Il concerto rientra nell’ambito della 17ª edizione di “Castelli d’Aria: itinerari organistici nelle valli del Metauro e del Cesano“, la rassegna è organizzata dall’associazione “Il Laboratorio Armonico“ sotto la direzione artistica del maestro Giovannimaria Perrucci.

Sean Maxwell, originario del West Virginia, è un giovane organista e clavicembalista di grande talento e ha ricoperto numerosi incarichi di prestigio negli Usa e in Europa. "Siamo felici di ospitare un artista del suo spessore e orgogliosi che si esibirà sul nostro prezioso Callido risalente al 1786, che fu il n. 228 della produzione del “Professor d’Organi“, come soleva definirsi il celebre organaro veneto vissuto dal 1727 al 1813, il quale in 44 anni di attività realizzò ben 440 strumenti", evidenzia Claudio Patregnani, assessore alla cultura e al turismo di Terre Roveresche. Inizio ore 18,15. Dalle 17 al loggiato del Palazzo Municipale, incontro dal titolo “La ritrovata tradizione del ricamo ad uncinetto a Barchi“. Relatrice, Domizia Frigerio.

s. fr.