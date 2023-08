Concerto tra i due porti oggi alle ore 18,30

Torna il consueto appuntamento con la musica tra i due Porti di Pesaro. Oggi alle 18,30 nella sede della Sub Tridente ci sarà il “Concerto in Banchina“ organizzato da Assonautica Provinciale di Pesaro e Urbino. La tradizionale manifestazione di fine estate, giunta quest’anno alla sua 18ª edizione e voluta fortemente da Assonautica per coniugare la cultura della musica con la poesia del mare, vedrà l’esibizione del Quartetto di Sassofonisti vincitori del premio Città di Pesaro 2023 e la partecipazione di una coppia di ballerini che allieteranno con le loro danze l’atmosfera. L’evento, inserito all’interno della rassegna “Fuori Festival“, coordinata e diretta artisticamente dai soci Giuseppe Di Chiara e Francesca Matacena, è stato reso possibile grazie sostegno della Camera di Commercio delle Marche e grazie alla disponibilità del Consiglio Direttivo della Sub Tridente.