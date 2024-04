Connubio tra San Bartolo e mare. Ecco il murale "Tetto del mondo"

Un’opera d’arte per celebrare il connubio il tra il Parco Naturale del Monte San Bartolo e il Mare Adriatico, tra le due anime di Gabicce che si fondono e compenetrano dando vita ad un panorama immersivo e mozzafiato. E’ stato inaugurato ieri il nuovo murale dal titolo “Il Tetto del Mondo” realizzato nel sottopasso di Via del Porto, a Gabicce Mare, dallo street artist Yopoz.

Giunge così a conclusione la quarta edizione di “Urbis Plantarum”, iniziativa nata per valorizzare il patrimonio ambientale e naturale del territorio, promossa dall’Associazione Gabicce Futura in collaborazione con la Fondazione Visit Gabicce, il Gruppo Oikos, la Fondazione Oasi, il Comune e con il contributo della Regione. In occasione del taglio del nastro, erano presenti i presidenti delle diverse realtà, Sabrina Semprini, Francesco Ceccarelli e Claudio Balestri insieme all’amministrazione comunale e al vice presidente dell’Ente Parco San Bartolo Matteo Sanchioni.

"L’opera – spiega l’artista Yopoz – mira ad immergere il fruitore nell’atmosfera tipica del Monte San Bartolo, dove le sfumature del mare e i colori della natura si alternano alle aspre falesie, plasmando quello che è indubbiamente uno dei paesaggi più affascinanti di questo tratto costiero. Nelle pareti interne del sottopasso si possono ammirare dei riquadri con degli scorci del Parco Naturale: una sorta di piccola galleria d’arte dedicata a questo importante patrimonio del territorio".