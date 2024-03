Consegnati a Casarini 3.245 euro per Mediterranea

Circa 180 persone hanno partecipato sabato scorso, alla Casa di Comunità ad una cena per raccogliere fondi a sostegno di Mediterranea e per presentare la campagna contro la violenza alle frontiere d’Europa, con Ibrahima Lo, autore del libro "Pane e acqua" (Villaggio Maori Edizioni) e Luca Casarini, uno dei fondatori di Mediterranea Saving Humans. Proprio Casarini ha ricordato come la Mare Jonio "stia facendo un’operazione a 60 miglia a sud di Lampedusa, sono state soccorse persone che vengono dal campo di concentramento di Al Zawihia, sono persone che sono state torturate, violentate, che fuggono dall’orrore dei campi di concentramento e di detenzione pagati ‘legalmente’ dall’Italia e dall’Europa. Non siamo noi che salviamo loro, sono loro che ci salvano dall’indifferenza, dall’incapacità di commuoversi e di reagire, per ragion di stato, di fronte a un bambino che chiede aiuto". Nel corso della serata sono stati raccolti 3.245 euro inviati a Mediterranea: serviranno a sostenere le missioni, come quella che proprio la notte di sabato ha portato in salvo 113 persone, sbarcare a Pozzallo.